За соблюдением ограничений будут жёстко следить.

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя. Теперь уральцы смогут покупать спиртное только девять часов в сутки — с 10 до 19 часов. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, за соблюдением ограничений будут жёстко следить. До этого торговать спиртным можно было до 23:00.

Ранее у 78 человек в больнице Екатеринбурга диагностировали коронавирус. Ситуация в медицинском учреждении находится под контролем. У большинства заражённых заболевание протекает бессимптомно — они чувствуют себя хорошо.