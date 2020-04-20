У 78 человек в больнице Екатеринбурга диагностировали коронавирус

Сейчас власти прорабатывают возможность поселить врачей в местные гостиницы на период эпидемии.

У 78 человек в больнице №1 Екатеринбурга диагностировали коронавирус. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram.

Он добавил, что сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области". Куйвашев отметил, что ситуация в медицинском учреждении находится под контролем. У большинства заражённых заболевание протекает бессимптомно — они чувствуют себя хорошо.

Сейчас больница закрыта на карантин — туда не госпитализируют новых пациентов. Евгений Куйвашев сообщил, что первым заразившимся оказался хирург 68 лет. Коронавирусную инфекцию он подхватил от соседки по дому.

Глава региона добавил, что сейчас власти прорабатывают возможность поселить врачей в местные гостиницы на период эпидемии.

Ранее мы рассказывали, что в Свердловской области режим повышенной готовности будет бессрочным.

Видео: Youtube/ E1.RU