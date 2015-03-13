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На "Сортавале" образовалась пробка длинной в 10 километров
Вчера, 21:24
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На "Сортавале" образовалась пробка длинной в 10 километров

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По данным учреждения, столкнулись два легковых автомобиля. Из-за того, что в воскресенье большая интенсивность движения, образовалась пробка

В воскресенье вечером, 4 июля, на 79-м километре трассы "Сортавала" у посёлка Сапёрное образовалась пробка в десять километров. Её причиной стало ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили в  "ФКУ Упрдор Северо-Запад". 

По данным учреждения, столкнулись два легковых автомобиля. Из-за того, что в воскресенье большая интенсивность движения, образовалась пробка. Ничего серьёзного. Они подчеркнули, что в аварии никто не пострадал.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" к половине десятого вечера затор занял три километров по направлению от Суходолья к Лосево.

Ранее Piter.tv публиковал видео смятой легковушки, попавшей в аварию на внутренней стороне КАД. 

Фото: pixabay.com

Теги: пробка, сортавала
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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