На "Сортавале" образовалась пробка длинной в 10 километров

По данным учреждения, столкнулись два легковых автомобиля. Из-за того, что в воскресенье большая интенсивность движения, образовалась пробка

В воскресенье вечером, 4 июля, на 79-м километре трассы "Сортавала" у посёлка Сапёрное образовалась пробка в десять километров. Её причиной стало ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили в "ФКУ Упрдор Северо-Запад".

По данным учреждения, столкнулись два легковых автомобиля. Из-за того, что в воскресенье большая интенсивность движения, образовалась пробка. Ничего серьёзного. Они подчеркнули, что в аварии никто не пострадал.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" к половине десятого вечера затор занял три километров по направлению от Суходолья к Лосево.

Ранее Piter.tv публиковал видео смятой легковушки, попавшей в аварию на внутренней стороне КАД.

Фото: pixabay.com