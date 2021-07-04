Появилось видео смятой легковушки попавшей в аварию на внутренней стороне КАД

Сообщается, что две кареты скорой помощи, две машины реанимации и пожарные на месте.

В воскресенье, 4 июля, на внутренней стороне КАД произошла авария между легковушкой и грузовиком. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, как сильно поврежденный легковой автомобиль стоит у обочины, а на другой стороне стоит грузовик. По словам очевидцев, на месте происшествия люди помогают пострадавшим. Также сообщается, что две кареты скорой помощи, две машины реанимации и пожарные на месте. По данным источника, женщина зажата в легковом автомобиле. Ребенку оказывают помощь врачи скорой.

Пробка на месте происшествия увеличивается.

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео жесткого задержания мотоциклиста двумя полицейскими на Комендантском проспекте.

Фото: Яндекс.Карты

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