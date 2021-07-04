Появилось видео жесткого задержания мотоциклиста двумя полицейскими на Комендантском проспекте

На помощь к сотрудникам полиции пришел прохожий, который помог задержать активного мотоциклиста.

В воскресенье, 4 июля, на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова двое полицейских жесткого задержали мотоциклиста. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения днем в 12:52. На кадрах записи видно, как полицейская машина прижала к обочине мотоциклиста, который стремительно уезжал. Затем двое полицейских выскочили из машины и начали задерживать водителя, повалил его на землю. На помощь к сотрудникам полиции пришел прохожий, который помог задержать активного мотоциклиста. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.tv писал, что в переулке Гривцова легковушка протаранила пешеходов после столкновения с минивэном.

Видео: Piter.tv

