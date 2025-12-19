На Солнце в среду произошли 20 вспышек

В ночной зоне западного полушария Земли видны сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности.

Российские ученые в среду, 4 февраля, зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, а также 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что ощутимый рост интенсивности вспышек регистрируется на Звезде с31 января, в этот день на Солнце произошла 21 обычная вспышка класса С. А 1 февраля ученые зарегистрировали четыре вспышки класса С, 17 сильных вспышек М-класса и одну очень сильную Х-вспышку.

Список солнечных вспышек за 4 февраля 2026 года. Полное число - 20 вспышек. С-класс - семь. М-класс - 12. X-класс - одна. пост из ТГ-канала

Эксперты добавили, что н Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В частности, на территории Канады наблюдаются северные сияния высшего уровня В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение последних суток возможен рост до уровня G2-G3. Аналитики считают, что подобные явления не имеют резко выраженной единичной причины и представляют из себя общую реакцию магнитосферы планеты на чрезвычайно высокую солнечную активность Спусковым механизмом для магнитных бурь послужил приход накануне вечером края плазменного облака. Оно было выброшено в космическое пространство 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.

На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)