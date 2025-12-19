Астрономы сообщили о том, какое событие произошло в ночь на понедельник.

На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что говорят о вспышке, которая произошла на звезде 2 февраля 2026 года. Ей был присвоен класс X8.11. Своего максимума явление достигло в 02:57 часов утра по московскому времени, а местом формирования стала активная область под номером 4366. Эксперт ы уточнили со ссылкой на видеоролик, что черное облако, презентованное на кадрах, является, предположительно, остатками от разорванного протуберанца. В момент взрыва область на Солнце находилась под углом около 35 градусов от линии Солнце-Земля. Таким образом прямые удары по нашей планете исключены. Относительно касательных ударов станет понятно только через несколько часов.

Вспышка является третьей по силе в текущем солнечном цикле. На данный момент первая тройка событий 25-го солнечного цикла выглядит так: 1. Вспышка X9.0 от 03 октября 2024 года. 2. Вспышка X9.0 от 14 мая 2024 года. 3. Вспышка X8.1 от 02 февраля 2026 года. сообщение от экспертов

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)