На Солнце произошел "черный выброс"

В космосе заметили редкое явление.

На Солнце в среду, 22 января, произошел выброс черной призрачной структуры. Соответствующее заявление сделали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии от Института космических исследований РАН на официальном сайте. Уточняется, что речь идет о немного жутковатом, но очень красивом и редком явлении.

Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета. публикация Лаборатории солнечной астрономии

В материале упоминается, что такие цвета на звезде обычно дает нейтральный водород. Деятели науки полагают, что холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода выброшен в результате вспышки, после чего был разбросан по короне Солнца. В результате черное облако плазмы фиксировалось учеными в течение трех часов. После оно рассеялось.

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Фото и видео: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН