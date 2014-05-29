На Софийской улице пьяный мужчина ударил женщину гаечным ключом и убежал прочь

Хулигана уже задержала. Против него возбудили уголовное дело.

Выпивший житель Петербурга напал с гаечным ключом на женщину во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 3 октября.

Инцидент произошел 27 сентября около 23:30 на Софийской улице. Злоумышленник ударил 49-летнюю прохожую по голове и скрылся. "По горячим следам" его нашли сотрудники правоохранительных органов. Хулигана задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры. В этот же день во Фрунзенском районе клиента ранила 22-летняя массажистка.

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