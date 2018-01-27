На Сицилии распродают дома за 1 евро

Некоторые объекты находятся в ужасном состоянии, другие требуют минимальных вложений.

Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей). Об этом пишет The Sun.

Некоторые из предлагаемых объектов находятся в ужасном состоянии, другие — требуют минимальных вложений. Цель программы — привлечь в постепенно вымирающий город новых жителей. В настоящее время население Бивоны не превышает 3,8 тысяч человек, в то время как 40 лет назад здесь было вдвое больше людей.

Те, кто решится купить дом, должны будут отдать в залог 2,75 тысячи евро (194 тысячи рублей). В дальнейшем эти деньги должны быть вложены в ремонт или реставрацию дома. На проведение работ дается четыре года. Недвижимость необязательно использовать для проживания — там можно открыть ресторан или магазин.

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