Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей

Акция продлится с 28 ноября по 1 декабря.

В рамках "Черной пятницы" Huawei объявила большие скидки на свои смартфоны. Акция продлится с 28 ноября по 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В этот период времени все смартфоны, планшеты и аксессуары Huawei будут продаваться по хорошим скидкам. Максимальная достигнет 17 тысяч рублей.

Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro. Топовый Huawei P30 Pro можно купить на 12 тысяч рублей дешевле, а также получить дополнительную скидку за оформление подписки по электронной почте. В виде подарка покупатель получит новенький чехол. За покупку умных-часов Huawei Watch GT 2 компания подарит беспроводные наушники Huawei FreeLace.

Ранее мы публиковали советы маркетолога по "Черной пятнице".