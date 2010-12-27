На Савушкина водитель вышел из "ГАЗа" и стал жертвой ДТП

По факту происшествия проводится проверка.

Детали необычного ДТП рассказали Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В шестом часу утра, 21 июля у дома №116 по улице Савушкина 29-летний мужчина находился за рулем автомобиля Volkswagen. Иномарка наехала на 61-летнего водителя "ВАЗа", который вышел из машины для технических работ в коммунальной сфере.

В результате ДТП пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, Piter.TV рассказывал об авариях, которые произошли утром на КАД и в ночь на воскресенье в Ленобласти.