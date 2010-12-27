Иномарка въехала в ограждение на КАД у Пулково. Водителя госпитализировали

Авария попала во внимание очевидцев соцсетей.

Утром в воскресенье, 21 июля, пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" разместили сообщение, в котором поведали об аварии на 77-м километре КАД. Иномарка въехала в ограждение.

"Летчица не смогла долеть до съезда в служебный подъезд к аэропорту Пулково. Потерпела крушение на 77 км внутреннего кольца КАД Реанимация на месте". - написал автор поста.

Как поздже уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в девятом часу утра. За рулем автомобиля Nissan находилась 37-летняя женщина, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована.

По факту аварии в Красносельском районе Петербурга проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее Piter.TV рассказал о двух авариях в Ленобласти, завершившихся смертельным исходом.

Фото: vk.com/spb_today