В Ленобласти – два смертельных ДТП. С места одной из аварий сбежал водитель

Около полуночи в разных частях 47 региона при разных обстоятельствах погибли люди.

Как сообщили Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 47-м регионе в ночь на 21 июля произошло два ДТП.

Первый инцидент произошел в Гатчинском районе, на 57-м километре трассы "А-120". Около полуночи 21 июля, на южном полукольце магистрали автомобиль Renault Logan съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, а водитель скрылся с места ДТП.

Другое происшествие случилось ближе к полуночи в Кировском районе. В садоводстве "Кировец-3" 38-летняя женщина села за руль квадроцикла. Она двигалась по асфальтовой дороге садоводства и наехала на шлагбаум. Пострадавшая погибла на месте.

По факту обоих происшествий проводятся проверки, устанавливаются детали случившегося.

Фото: Piter.TV