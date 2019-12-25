На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Днем ранее обязательную вакцинацию ввели в Москве и Подмосковье.

В Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, информирует "РИА Новости".

Пройти два этапа вакцинации от COVID-19 обязали представителей сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения и социальной защиты. Также привиться от коронавируса обязаны работники музеев, библиотек, детских игровых комнат и лагерей дневного пребывания, театров и кинотеатров.

Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Ольга Фунтусова, глава регионального управления Роспотребнадзора

Массовая обязательная вакцинация от COVID-19 для работников вышеперечисленных сфер начнется 21 июня. По словам Фунтусовой, регион пошел на такой шаг из-за низких темпов иммунизации, а также полного игнорирования жителями Сахалинской области ношения масок и перчаток и несоблюдения социальной дистанции.

Ранее эпидемиолог назвал возможные последствия принудительной вакцинации от коронавируса.

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