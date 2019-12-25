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На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Сегодня, 8:03
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На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

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Днем ранее обязательную вакцинацию ввели в Москве и Подмосковье.

В Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова,  информирует "РИА Новости". 

Пройти два этапа вакцинации от COVID-19 обязали представителей сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения и социальной защиты. Также привиться от коронавируса обязаны работники музеев, библиотек, детских игровых комнат и лагерей дневного пребывания, театров и кинотеатров.

Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации.

Ольга Фунтусова, глава регионального управления Роспотребнадзора

Массовая обязательная вакцинация от COVID-19 для работников вышеперечисленных сфер начнется 21 июня. По словам Фунтусовой, регион пошел на такой шаг из-за низких темпов иммунизации, а также полного игнорирования жителями Сахалинской области ношения масок и перчаток и несоблюдения социальной дистанции.

Ранее эпидемиолог назвал возможные последствия принудительной вакцинации от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, коронавирус, массовая вакцинация от коронавируса, ольга фунтусова, сахалин, сахалинская область
Категории: Новости России, Лента новостей,

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