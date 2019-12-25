На Сахалине поместят на карантин 241 пассажира рейса из Таиланда, включая 46 детей. Туристы две недели будут находиться в оздоровительном центре Южно-Сахалинска "Юбилейный". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на правительство региона.
Если кто-то захочет нарушить режим, работают наш силовые службы. У них есть все основания задержать и изолировать человека
прокомментировали местные власти
Чиновники пояснили, что семьи с детьми будут жить вместе. Остальных пассажиров расселят по гендерному признаку, а также с учетом возраста. Предписание властей говорит о размещении в комнатах по четыре человека. Россиянам на карантине предоставят полноценное питание.
На Сахалине не рекомендовали туристам прилетать в регион с 28 марта по 5 апреля. Все прибывшие будут помещены в карантин.
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