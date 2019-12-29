Лидирует Сахалин.

Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя. Об этом сообщили журналистам RT аналитики из Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Они изучили статистику реализации легального спиртного за 2019 год.

На душу населения в Сахалине пришлось по 11 литров алкоголя. На второй позиции рейтинга оказалась республика Коми с 10,6 литрами на душу населения. Замыкает топ-три Магадан с 10,5 литрами на каждого. Высокие продажи также зарегистрированы в Удмуртии, Московской области.

Наиболее низкие - на Северном Кавказе, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В этих регионах в среднем продажи составляют 0,09-0,8 литра на человека.

Ранее в Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя.

