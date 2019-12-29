Сейчас можно уничтожать только контрафакт.

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя. Об этом сообщили "Известия". Законопроект могут принять до конца 2020 года. Он предусматривает ликвидацию изъятого или конфискованного алкоголя. Речь идет о продукции, которая попала в руки таможенников, МВД или региональных властей. Сейчас закон разрешает уничтожать только контрафактный алкоголь.

Депутаты считают, что найденный представителями закона алкоголь может стать предметом спекуляции. По словам главы проекта Трезвая Россия, найденный контрафакт часто возвращается в торговый оборот. При этом рынок незаконной алкогольной продукции достигает 60-70%.

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