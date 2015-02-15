На Садовой улице до конца года отремонтируют 3 км трамвайных путей

Первый этап работ на участке от Вознесенского до Лермонтовского проспекта протяженностью 1,57 км уже завершен.

В Адмиралтейском районе Петербурга на Садовой улице ремонтируют 3 км трамвайных путей – от Сенной площади до Лермонтовского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 19 октября.

Первый этап работ на участке от Вознесенского до Лермонтовского проспекта протяженностью 1,57 км уже завершен. Дорожники демонтировали старое полотно и уложили новые термоупрочненные рельсы российского производства. Технология помогает снизить уровень шума и вибрации.

На данный момент идет ремонт путей от Вознесенского проспекта до Сенной площади. Работы планируют завершить до конца этого года.

Всего в 2023-м на трамвайных линиях отремонтируют почти 22 км путей, на что выделено 4 млрд рублей.

В этом году в Петербурге выполнен значительный объем работ по модернизации инфраструктуры городского рельсового транспорта. При планировании таких проектов мы учитываем предложения петербуржцев, в том числе жителей кварталов старой застройки, где трамвайные рельсы проходят близко к домам. Бесшумный современный транспорт – это важная часть комфортной городской среды, будем его развивать и улучшать. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: до конца года в Петербурге пройдет ремонт более 200 км дорог.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)