До конца года в Петербурге пройдёт ремонт более 200 км дорог

С начала осеннего сезона ремонт затронул уже 52 объекта.

В Северной столице продолжается ремонт автомагистралей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как информирует пресс-служба Смольного, до конца 2023 года будет обновлено более 200 км дорожного полотна.

С начала осеннего сезона ремонт затронул уже 52 объекта. В частности, были введены в эксплуатацию Левашовское и Горское шоссе, Дачный и Пискаревский проспекты, Васильковая улица и улица Александра Матросова. На данный момент проходят работы на 5-ти объектах транспортной инфраструктуры, общая протяжённость которых составляет 25 км. На проспекте Ветеранов ремонт затронул 4 км асфальтового покрытия.

Кроме того, дорожники обновляют проспект Культуры, Ивановскую и Парковую улицы. Финальный этап работ проходит на 13-километровом участка Софийской улицы. Перечисленные дороги будут введены уже к концу месяца.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти планируют отремонтировать 85 "дачных" дорог за 3 года.

Фото: пресс-служба КРТИ