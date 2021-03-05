На Садовой продлили ремонт путей до 1 декабря

В Петербурге на Садовой улице продлили ремонт трамвайных путей. Теперь до 1 декабря трамваи и троллейбусы будут двигаться по измененному маршруту.

В связи с продлением сроков проведения работ по ремонту путей на Садовой улице, трамваи № 3 и троллейбусы № 8 будут следовать по изменённым маршрутам до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Такое решение было принято в связи с тем, что ремонт самих трамвайных путей продлили до 1 декабря. Движение закроют утром 8 октября на участке от Московского до Вознесенского проспекта. Ремонт продлится до 4:20 1 декабря, пишет Горэлектротранс.

Ранее сообщалось, что трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"