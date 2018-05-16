На Ростовскую область обрушился крупный град

В социальных сетях появилось видео и фото града в Каменск-Шахтинском от местных жителей.

Накануне, 15 мая, в Ростовской области прошел крупный град.

В популярной социальной сети ВКонтакте местные жители рассказали, что началось все внезапно. Ясное небо с большой скоростью заволокло черными тучами. С неба пролился мощный ливень, а местами наблюдался сильный град. Отдельные градины были величиной крупнее 5 рублевой монетки. Градом уничтожило огородные насаждения и цветы, побило стекла автомобилей. Наиболее пострадали от града жители Каменск-Шахтинского.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что в Новосибирскую область вернулась зима и выпал снег, а В США прошелся мощный ураган, который оставил без электричества более 400 тысяч человек.

Видео: Маришка Яковлева

Фото: ВК, Подслушано в Каменск-Шахтинском