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В Новосибирскую область вернулась зима со снегом

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В социальных сетях пользователи делятся фото и видео заснеженных улиц городов и сел Новосибирской области.

Сегодня утром, 16 мая, в Новосибирской области прошли снегопады.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео с заснеженных улиц городов, сел и поселков. На опубликованных кадрах действительно, снег покрывает всю поверхность. Также пользователи вспоминают и аномально холодный май 2017 года.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе будет холодно. Днем столбик термометра не поднимется выше 6 градусов, а ночами возможны заморозки. При этом будет облачно с осадками.

Фото и видео: ВК, АСТ - 54

Теги: вернулась зима , выпал снег , новосибирск , снег в мае
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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