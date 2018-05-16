В Новосибирскую область вернулась зима со снегом

В социальных сетях пользователи делятся фото и видео заснеженных улиц городов и сел Новосибирской области.

Сегодня утром, 16 мая, в Новосибирской области прошли снегопады.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео с заснеженных улиц городов, сел и поселков. На опубликованных кадрах действительно, снег покрывает всю поверхность. Также пользователи вспоминают и аномально холодный май 2017 года.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе будет холодно. Днем столбик термометра не поднимется выше 6 градусов, а ночами возможны заморозки. При этом будет облачно с осадками.

Фото и видео: ВК, АСТ - 54