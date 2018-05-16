Из-за сильного урагана в США более 400 тысяч человек остались без электричества

В сети опубликовано видео сильнейшего шторма, который пронесся над США.

Во вторник над рядом районов США прошел мощный ураган, который сопровождался сильным ветром и ливнями.

Ливневые дожди со шквалистым ветром обрушились на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию и Коннектикут. В отдельных районах наблюдался крупный град. Порывы ветра достигали порядка 35 метров в секунду.

Из-за непогоды обрушились деревья, порваны линии электропередач. Ветром сносило и плохозакрепленные конструкции. В результате бури нарушилось железнодорожное сообщение, в Нью-Йоркской подземке случился коллапс из-за скопившегося народа. Более 400 тысяч человек остались без электроэнергии.

По прогнозам синоптиков непогода сохранится еще в течении нескольких дней. Возможно появления торнадо.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что в Новосибирскую область вернулся снег.

Видео: YouTube/Woody New Yorker, CBS New York