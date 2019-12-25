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На Приморском шоссе ограничат движение до 8 апреля
Сегодня, 6:08
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lesjasap

На Приморском шоссе ограничат движение до 8 апреля

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Там будут вестись ремонтные работы.

На Приморском шоссе ограничат движение до 8 апреля. Об этом заявили в ГАТИ. Данные меры будут связаны с возобновлением дорожных работ по оборудованию газопровода. Для водителей будет перекрыт участок  по Чугунной улице, начиная от Арсенальной и заканчивая Менделеевской. В ведомстве добавили, что остается закрытым направление по Менделеевской улице от Чугунной к Литовской.  Объехать недоступную зону можно будет по Чугунной улице, Полюстровскому проспекту, Менделеевской улицы.

Также закрыт будет участок по четной стороне Приморского шоссе, начиная от дуговой улицы и заканчивая Коннолахтинским проспектом. Ограничения продлятся с 8 февраля по 8 апреля. Рабочие будут укладывать там электрокабель. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на набережной реки Фонтанки до мая ограничат движение транспорта.

Ранее Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: гати, ограничение движения, приморское шоссе
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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