"Лахта Центр" и Приморское шоссе соединят двумя съездами

Для работ ищут подрядчика.

В Приморском районе Петербурге завершили установку монолитной железобетонной подпорной стенки и оголовков на бетонных сваях на участках между Приморским шоссе и "Лахта Центром". Об этом сообщила пресс-служба Смольного 27 января.

Заказчиком работ выступила СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", исполнителем – генподрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Отмечается, что на участке уже начали прокладывать ливневую канализацию: работы завершатся до конца июня.

Кроме того, в текущем году начнется подключение квартала "Лахта Центр" к Приморскому шоссе, в результате которого появится северный двухполосный эстакадный съезд протяженностью почти километр и южный аналогичный съезд до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км. На данный момент ведется конкурс для определения подрядчика.

Ранее мы писали, что план территории под транспортную развязку на юге Петербурга спроектируют к июлю 2021 года.

Фото: пресс-служба Смольного