План территории под транспортную развязку на юге Петербурга спроектируют к июлю 2021 года

Само строительство продлится до конца 2023 года.

Стало известно о сроках планирования территории и строительства транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Меньше месяца назад о планах возвести новый дорожный объект объявили на сайте госзакупок, подрядчика должны найти к середине февраля 2020 года.

Во вторник, 14 января, на сайте Смольного появилось распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре о планировке территории под развязку. Согласно документу, проектирование займет полтора года: к июлю 2021 года этот процесс завершится. Само возведение продлится до конца 2023 года.

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Фото: Piter.TV