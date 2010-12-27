Транспортную развязку за 8,2 млрд рублей построят в Петербурге

На сайте госзакупок появилась информация о новом тендере на возведение развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом в Петербурге. Заказчик работ – комитет по госзаказу Петербурга.
Победитель конкурса должен будет подготовить документацию проекта до декабря 2020 года, а к 2023 году – возвести дорожный объект. Прописано появление пешеходного моста и трех тоннелей для горожан без транспортных средств.
Стартовая цена контракта составляет 8,1 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что съезды с КАД к "Лахта центру" построят почти за 4 млрд рублей.
Фото: Pixabay
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