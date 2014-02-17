Девятилетний велосипедист попал под колеса Lada в Купчино

Ребенок пересекал проезжую часть не спешившись, на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители организовали проверку по факту аварии с пострадавшим девятилетним велосипедистом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 июня возле дома 38 по Дунайскому проспекту 34-летний водитель автомобиля Lada Niva в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть не спешившись, на запрещающий сигнал светофора.

Школьника увезли в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП с несовершеннолетним велосипедистом в Киришах проводят проверку.

Фото: Piter.TV