По факту ДТП с несовершеннолетним велосипедистом в Киришах проводят проверку

Ребенок был срочно госпитализирован в медицинское учреждение с травмами средней тяжести.

Вечером 17 июня 2025 года, около 17:45, в городе Кириши Ленинградской области, неподалеку от дома №14 на улице Мира, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля марки "Лада Веста", мужчина 50 лет, допустил столкновение с девятилетним мальчиком, пересекавшим дорогу на велосипеде вне специально оборудованной зоны для пешеходов.

Ребенок был срочно госпитализирован в медицинское учреждение с травмами средней тяжести. Сейчас сотрудники компетентных служб ведут проверку обстоятельств случившегося дорожного инцидента.

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Фото: Piter.TV