На набережной реки Фонтанки до мая ограничат движение транспорта

Это связано с работами по восстановлению особняка Карловой.

В центре Петербурга ограничат движение для транспортных средств. Речь идет об участке по набережной реки Фонтанки. Проезд там будет ограничен до середины мая. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

Причиной нововведения стал ремонт исторического особняка Карловой. Он находится в здании под номером 46. Ради реставрации памятника архитектуры рабочие перекроют четную полосу движения на стороне набережной реки Фонтанки, начиная от участка с Невским проспектом и заканчивая Графским переулком.

Напомним, что местные автомобилисты будут испытывать трудности с проездом по участку между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова 25 и 26 января, а также по нечетной стороне улицы Замшина.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГАТИ выдала разрешение капремонт эскалатора на "Сенной".

Фото: Piter.tv

