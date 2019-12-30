На набережной реки Фонтанки до мая ограничат движение транспорта

В центре Петербурга ограничат движение для транспортных средств. Речь идет об участке по набережной реки Фонтанки. Проезд там будет ограничен до середины мая. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.
Причиной нововведения стал ремонт исторического особняка Карловой. Он находится в здании под номером 46. Ради реставрации памятника архитектуры рабочие перекроют четную полосу движения на стороне набережной реки Фонтанки, начиная от участка с Невским проспектом и заканчивая Графским переулком.
Напомним, что местные автомобилисты будут испытывать трудности с проездом по участку между проспектами Маршала Блюхера и Мечникова 25 и 26 января, а также по нечетной стороне улицы Замшина.
Ранее Piter.tv писал о том, что ГАТИ выдала разрешение капремонт эскалатора на "Сенной".
Фото: Piter.tv
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