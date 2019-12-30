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ГАТИ выдала разрешение капремонт эскалатора на "Сенной"
Сегодня, 17:33
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IRINA_CHALKINA

ГАТИ выдала разрешение капремонт эскалатора на "Сенной"

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Срок разрешения рассчитан с 26 февраля по 15 мая 2020 года.

В среду, 22 января, стало известно о том, что ГАТИ выдала разрешение капремонт эскалатора на "Сенной". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Отмечатеся, что  Государственная административно-техническая инспекция подписала разрешение на возведение ограждений на соответствующей станции. Впоследствии это позволит работникам провести капремонт эскалатора.

Известно, что разрешение действует до 15 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские водители недовольны повысившимися тарифами на ЗСД. 

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, сенная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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