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Петербургские водители недовольны повысившимися тарифами на ЗСД
Сегодня, 16:54
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himif

Петербургские водители недовольны повысившимися тарифами на ЗСД

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Автолюбители считают, что цены не соответствуют обещанным нововведениям.

Совсем недавно на ЗСД заработали новые тарифы на проезд: компания "Магистраль Северной столицы" пообещала, что условия для водителей остались выгодными. В Петербурге, тем временем, уже нашлись недовольные повышением цен на проезд по скоростному диаметру. 

В соцсетях автолюбители вовсю обсуждают повышение цены проезда на ЗСД. 

А только у меня по транспондеру цена проезда увеличилась не на 16 процентов, а на 100?

– поинтересовался один водитель.

К своей реплике петербуржец прикрепил два скриншота с ценой проезда до нововведений и после: один и тот же участок (от Богатырского проспекта до реки Екатерингофки) оказался рассчитан на 87 и 173 рубля соответственно. Цена действительно повысилась на 100%. Другие водители отметили, что новые тарифы оказались еще одним минусом в довесок к ограничению скорости, камерам и плохому дорожному покрытию.

Одни пользователи в комментариях предложили массово отказаться от поездок по ЗСД в отместку несраведливым тарифам, другие порекомендовали недовольным не пользоваться дорогой вовсе.

Развязка ЗСД со Шкиперским протоком может появиться в Петербурге через два года.

Фото: zsd-vsd.ru

Теги: зсд, рост цен, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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