Развязка ЗСД со Шкиперским протоком может появиться в Петербурге через два года

Конкурс на строительство Смольный готовится объявить весной.

В Петербурге планируют построить развязки с ЗСД в районе Шкиперского протока, Смольный готовится объявить о соответствующем конкурсе. Об этом сообщил "Коммерсант" 20 января.

Проект должен сделать намывные территории Васильевского острова транспортно доступными, на самой магистрали благодаря строительству поднимется трафик. Цена возведения развязки оценивается в 7 миллиардов рублей, длительность – в 2,5 года. Сам конкурс на строительство планируют объявить весной текущего года.

Ранее мы писали, что на ЗСД начали действовать новые тарифы.

Фото: Piter.TV