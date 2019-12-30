На ЗСД начинают действовать новые тарифы

Известно, что самый дорогой тариф будет установлен на участке Богатырского проспекта.

Как сообщает пресс-служба "Магистрали Северной столицы", 18 января на Западном скоростном диаметре (ЗСД) начнут действовать новые тарифы на проезд.

Изменения коснутся всех классов транспортных средств, как при зональной тарификации с наличной оплатой, так и при использовании транспондера. Для постоянных пользователей ЗСД будут сохранены максимально выгодные условия. При наличной оплате тариф изменится до 150 рублей за одну тарифную зону для легковых автомобилей и мотоциклов.

Для водителей, которые пользуются транспондерами, стоимость изменится значительно меньше, чем при оплате наличными – повышение составит около 16%. Ощутимо подорожают тарифы лишь на загруженной развязке с Богатырским проспектом. Стоимость проезда там достигнет тарифа на пункте КАД-Север.

Ранее мы сообщили о том, что "УАЗ" стал причиной дорожной катастрофы в Ленобласти. По данным дорожной полиции, в шестом часу утра на 110-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе 47 региона автомобиль "УАЗ" с 60-летним мужчиной за рулем сбил молодого пешехода. После этого российская машина выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями марки "Рено".

Фото: Piter.TV