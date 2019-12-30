"УАЗ" стал причиной дорожной катастрофы в Ленобласти. Трасса "Нарва" перекрыта

По факту масштабного ДТП проводится проверка.

Утром в субботу, 18 января, в Ленобласти произошло жуткое ДТП с грузовиками, в котором погиб человек. По данным дорожной полиции, в шестом часу утра на 110-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе 47 региона автомобиль "УАЗ" с 60-летним мужчиной за рулем сбил молодого пешехода. После этого российская машина выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями марки "Рено".

Пешеход погиб, по факту происшествия проводится проверка. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за аварии на трассе временно перекрыто движение на границе с Эстонией. Транспорт объезжает через подъезд к МТП "Усть-Луга".

Ранее мы сообщали о том, что из жилого дома на Маршала Жукова эвакуировали 50 человек.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"