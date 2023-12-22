На Пискаревском проспекте завершен ремонт 22 квартир, пострадавших от БПЛА

Отмечается, что заменены все стеклопакеты: 248 – в квартирах, 25 – в местах общего пользования.

На Пискаревском проспекте завершен ремонт 22 квартир, которые пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга, ссылаясь на главу Андрея Хорта.

Отмечается, что заменены все стеклопакеты: 248 – в квартирах, 25 – в местах общего пользования.

На данный момент в доме 161 продолжаются фасадные работы. Их планируют закончить до 20 мая. Деньги на ремонт и реставрацию были выделены из резервного фонда городского правительства.

Следующий этап – восстановление трех квартир, получивших самые серьезные повреждения. Подрядчик уже провел необходимые работы по укреплению несущих конструкций. Косметический ремонт намерены завершить до 15 июля.

Напомним, из-за атаки БПЛА 2 марта в Красногвардейском районе Петербурга пострадали несколько домов и припаркованные автомобили. Выплаты за нанесенный материальный ущерб получили 536 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что упавший в Мойку автобус был технически исправен.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга