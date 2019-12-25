Оба пострадавших госпитализированы.

На Пискаревском проспекте два пешехода попали под машины. О похожих ДТП 5 декабря Piter.tv рассказал источник в экстренных службах. Аварии произошли у дома №145 по проспекту в Красногвардейском районе города.

Сперва на пешехода наехал автомобиль "Опель", а после этого другого участника дорожного движения задела иномарка "Джип". На месте происшествия появились машины скорой помощи, которые госпитализировали с сотрясением мозга 49-летнего пешехода и 18-летнюю девушку, у которой помимо сотрясения мозга подозревают перелом таза.

В субботу стало известно о нескольких авариях в Петербурге – на перекрестке Королева и Долгоозерной столкнулись "Хёндэ" и "Форд", а на перекрестке Новочеркасского и Рижской "Газель" запуталась в столбах.

Фото: Piter.tv