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На перекрестке Новочеркасского и Рижской "Газель" запуталась в столбах

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Авария попала на камеры наблюдения.

На перекрестке Новочеркасского проспекта и Рижской улицы "Газель" запуталась в столбах – момент ДТП попал на видео с камер наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. Об аварии 5 декабря рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На перекрестке Новочеркасской и Рижской Газель повернула на красный, не убедившись в безопасности маневра. 191 автобус влетел в нее. Пострадавших нет. У водителя газели четкое убеждение, что он ехал на зеленый

– написали очевидцы в группе.

На видео можно заметить, как российский автомобиль пытается повернуть, а в итоге машина задела два ограничительных столба.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Королева и Долгоозерной столкнулись "Хёндэ" и "Форд". На видео можно заметить, как автомобиль "Форд" вынесло набок после столкновения с другой машиной. 

Видео: Piter.tv

Теги: авария, газель, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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