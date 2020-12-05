На перекрестке Новочеркасского и Рижской "Газель" запуталась в столбах

Авария попала на камеры наблюдения.

На перекрестке Новочеркасского проспекта и Рижской улицы "Газель" запуталась в столбах – момент ДТП попал на видео с камер наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. Об аварии 5 декабря рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На перекрестке Новочеркасской и Рижской Газель повернула на красный, не убедившись в безопасности маневра. 191 автобус влетел в нее. Пострадавших нет. У водителя газели четкое убеждение, что он ехал на зеленый – написали очевидцы в группе.

На видео можно заметить, как российский автомобиль пытается повернуть, а в итоге машина задела два ограничительных столба.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке Королева и Долгоозерной столкнулись "Хёндэ" и "Форд". На видео можно заметить, как автомобиль "Форд" вынесло набок после столкновения с другой машиной.

Видео: Piter.tv