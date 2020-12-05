Момент аварии попал на видео.

На перекрестке Королева и Долгоозерной столкнулись "Хёндэ" и "Форд" – авария произошла днем 5 декабря. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно заметить, как автомобиль "Форд" вынесло набок после столкновения с другой машиной. На месте происшествия появилась машина скорой помощи, информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее появилось видео ночного ДТП с "перевертышем" на Васильевском острове. На пересечении Среднего проспекта и 19-ой линии автомобиль такси "Ситимобиль" перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой.

Видео: Piter.tv