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Появилось видео ночного ДТП с "перевертышем" на Васильевском острове

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Информации о состоянии водителей машин, попавших в аварию, не поступало.

Появилось видео ночного ДТП с "перевертышем" на Васильевском острове. Запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии в ночь на 5 декабря, попала в распоряжении Piter.tv.

На пересечении Среднего проспекта и 19-ой линии автомобиль такси "Ситимобиль" перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой. На кадрах видно, что второй автомобиль двигается на большей скорости, чем белая иномарка. Отдача, которая привела к перевороту машины, судя по всему, вызвана этим фактором.

Машину-перевертыш поставили обратно на колеса прибывшие на место спасатели, но информации о состоянии пострадавших не поступало.

Пока по фотографиями очевидцев из соцсетей известно только, что пострадал столб с табличкой автобусной остановки и расписанием автобусов – такси погнуло опору, кувыркнувшись по асфальту.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, васильевский остров, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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