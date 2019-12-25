Такси перевернулось на крышу после ДТП на Васильевском острове

Машина столкнулась с другой иномаркой.

В седьмом часу утра в субботу, 5 декабря, на пересечении Среднего проспекта и 19-ой линии Васильевского острова произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, такси "Ситимобиль" перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой.

Как именно произошла авария, пока неизвестно – официального комментария по этому поводу пока не появлялось. Перевертыша поставили обратно на колеса прибывшие на место спасатели, но в каком состоянии находятся автомобилисты, если пострадали, тоже неясно. Пока по фотографиями очевидцев из соцсетей известно только, что пострадал столб с табличкой автобусной остановки и расписанием автобусом – такси погнуло опору, кувыркнувшись по асфальту.

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Фото: Юлиана Лайкос, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте"