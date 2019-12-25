На Коннолахтинском "КАМАЗ" сбросил легковушку в кювет

Водителя иномарки зажало в салоне помятой машины.

Около 11 часов утра на Коннолахтинском проспекте в Петербурге произошло жесткое ДТП. О подробностях Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Как выяснилось, на дороге столкнулись легковушка и "КАМАЗ", иномарку из-за удара сбросило в кювет и сильно смяло. Прибывшие на место ДПС обнаружили в легковушке зажатого водителя, мужчина оставался в сознании, его осмотрели медики. Вытащить автомобилиста из машины смогли спустя несколько минут после прибытия спасателей.

О причинах ДТП и состоянии водителя не сообщается.

Ранее мы писали, что легковушка въехала в жилой дом на проспекте Энтузиастов.

Фото: pixabay