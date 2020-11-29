Легковушка въехала в жилой дом на проспекте Энтузиастов

Автомобиль остался без капота.

Легковая машина въехала в жилой дом на проспекте Энтузиастов в Петербурге. О случившемся рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем в воскресенье, 29 ноября. Пользователи поведали, что в дом №40 корпус 1 на проспекте Энтузиастов въехал автомобиль "Ниссан Тиида".

Автомобиль остался без капота, а машину, попавшую в аварию, обступили зеваки. На видео с камер наблюдения можно заметить, как иномарка потеряла управление, снесла забор и врезалась в стену дома. О пострадавших в ДТП информации не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что на Замшиной улице столкнулись "Мерседес" и "Шкода". Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Видео: vk.com/spb_today