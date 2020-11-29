На Замшиной улице столкнулись "Мерседес" и "Шкода"

Момент аварии попал на камеры наблюдения.

Днем в воскресенье, 29 ноября, стало известно о ДТП на Замшиной улице – столкнулись автомобили "Мерседес" и "Шкода". На аварию, которая произошла у дома №25, обратили внимание очевидцы в социальных сетях.

Мерседес выезжал со двора дома 25 на Замшину улицу и не уступил Шкоде. Собралась пробка в сторону проспекта Мечникова. Автобусы разворачиваются, автомобили могут через двор проехать – написали комментаторы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Ранее мы сообщали о том, что финал погони за BMW X5 в Петербурге попал на видео. Водитель иномарки превысил скорость.

Видео: Piter.tv