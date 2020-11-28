Финал погони за BMW X5 в Петербурге попал на видео

Водитель иномарки превысил скорость.

В ночь на субботу, 28 ноября, сотрудники полиции в Невском районе Петербурга получили сообщение о водителе иномарки BMW X5, который превысил скорость. Сам остановиться он не собирался, поэтому пришлось организовать погоню. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Погоня стартовала от проспекта Большевиков, после того, как нарушитель отказался останавливаться, он поехал по КАД, Софийской улице и ЗСД. К сотрудникам полиции выехала подмога с Московского района. Лихой водитель был остановлен у дома № 1 по Двинской улице.

За рулем иномарки обнаружили 29-летнего гражданина Азербайджана, который был трезв, однако его все же отправили на экспертизу, рассказал источник. В полиции предположили, что мужчина мог быть в состоянии наркотического опьянения – это могло стать причиной пика скорости в 240 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка насмерть сбила пешехода на Парашютной улице. Случившееся стало поводом для бурного обсуждения ДТП в соцсетях.

Видео: Piter.tv