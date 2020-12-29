На Пискаревском кладбище почтили память погибших в годы блокады

В городе проживают 69 тыс. человек, которые были награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организации ветеранов, блокадников, общественные организации, власти Петербурга возложили венки и цветы к монументу Матери-Родины.

Также траурные церемонии состоялись на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Смоленском мемориальном кладбище и других местах, связанных с блокадной историей города.

В 21:00 прогремит праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

Сегодня в Петербурге проживает 69 тыс. людей, которые были награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Медаль "За оборону Ленинграда" есть у 3100 человек.

Праздничный концерт начнется в 20:00, он пройдет по телевидению и будет транслироваться в Интернете.

Видео и фото: Telegram / Пул78