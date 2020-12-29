В 77-ю годовщину снятия блокады в небе над Петербургом прогремит салют

Залпы произведут 27 января в 21:00 с Петропавловской крепости.

В среду, 27 января, петербуржцы будут отмечать важный в истории города день – 77-ю годовщину снятия немецко-фашисткой блокады. В честь этого праздника в Северной столице прогремит салют. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Залпы произведут 27 января в 21:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. Всего в небе над Петербургом прогремят 30 артиллерийских залпов, они будут сопровождаться фейерверком. Ответственными за это мероприятие назначены две батареи в составе 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии. Орудия произведут залпы, установки выпустят в ночное небо около 1,5 тысяч фейерверочных изделий "Рубин", "Мальва" и др.

Ранее мы публиковали план мероприятий, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: pixabay.com