Ко Дню освобождения Ленинграда от блокады в городе пройдут более 20 мероприятий

Часть из них пройдет в онлайн-формате.

В план мероприятий, посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вошли более 20 мероприятий в онлайн и оффлайн формате. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре.

В концерте "Ленинградская Победа" примут участие Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Николай Мартон, Тамара Гвердцители, Лариса Малеванная, Татьяна Буланова и другие. Вести мероприятие будут певица Зара, заслуженный артист РФ Александр Маршал, телерадиоведущая Дарина Шарова, артист и ведущий Юрий Балтачев. Из-за эпидемиологической обстановки концерт пройдет по телевидению. Музыкальную программу запишут накануне без зрителей, а по телевизору покажут в 20:00 27-го января.

Спектакль-концерт "Жар-птица. Песни о войне" подготовили в Театре музыкальной комедии, а в Большом зале Екатерининского собрания 27 января состоится концерт "Слушай, Ленинград" заслуженного артиста России Ивана Беседина и победителя шоу "Голос" Петра Захарова в сопровождении камерного оркестра "Дивертисмент". Праздничную программу "Ленинград – Сталинград. Военные строфы" представит Волгоградский академический симфонический оркестр в Филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

"Ленфильм" организует специальный показ фильма "Читаем блокадную книгу". Зрителям представит картину режиссер Александр Сокуров.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие еще памятные мероприятия запланированы.

Фото: СПб ГБУ "Приморский культурный центр"