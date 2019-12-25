На Петроградке таксист ударил студента, севшего в машину с собакой в переноске

Мужчина отказался везти четырехлапого пассажира.

В пятницу, 30 октября, в полицию обратился студент одного из петербургских вузов. Молодой уроженец Восточной Азии попросил привлечь к ответственности таксиста, который избил его вечером того дня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Известно, что студент сел в такси у дома №44 по Большому проспекту Петроградской стороны с маленькой собакой в переноске. Мохнатый пассажир не устроил водителя, и тот отказался везти молодого человека, после чего студент вышел из машины и таксист ударил несостоявшегося клиента. С полученными телесными повреждениями, но в удовлетворительном состоянии, 22-летнего парня госпитализировали.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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